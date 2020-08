Kustplaatsen maken zich op voor nieuwe zomerdrukte

Plaatsen als Zandvoort, Bloemendaal, Katwijk en Den Haag bereiden zich weer voor op een drukke zondag. De temperatuur stijgt opnieuw tot grote hoogten en duizenden mensen sturen mogelijk richting het strand voor verkoeling.

Op zaterdag was het verkeer op de wegen naar de kust ook vastgelopen. In Den Haag waren in de hitte wat opstootjes tegen verkeersregelaars. Bij Katwijk, Noordwijk, Monster en andere plekken aan het strand waren alle parkeerplaatsen vol. Ook in Castricum, Rockanje en langs de Zeeuwse kust was het erg druk. In Amsterdam, bij Reeuwijk en Vinkeveen zochten mensen de koelte van plassen en rivieren op.

Zondag krijgen we te maken met een officiƫle hittegolf. Van een hittegolf is sprake als het in De Bilt minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het dan ook drie keer tropisch warm worden met maxima van 30 graden of meer. In het zuiden van ons land kan zondagochtend al een temperatuur van 25 graden worden gemeten. Naar verwachting wordt het ook nog eens de warmste 9 augustus ooit gemeten, aldus Weeronline.