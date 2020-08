Kabinet bezorgd over geweld in Wit-Rusland na verkiezingen

Het kabinet maakt zich zorgen over het geweld dat in Wit-Rusland is uitgebroken na de verkiezingen van afgelopen zondag. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) roept het land, dat ook wel de ‘laatste dictatuur van Europa’ wordt genoemd, op om op een “geloofwaardige en grondige manier verantwoording af te leggen aan de bevolking” over de verkiezingsuitslag.

Volgens het ministerie zijn er “sterke aanwijzingen dat de verkiezingen niet volgens internationale standaarden zijn verlopen”. Volgens de officiĆ«le uitslag heeft zittend president Loekasjenko 80 procent van de stemmen gekregen. De protesten die zijn uitgebroken worden met harde hand de kop ingedrukt.

Het kabinet “roept de autoriteiten op het recht op vreedzame demonstratie te respecteren en af te zien van alle vormen van geweld tegen vreedzame demonstranten”.

Coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie riepen Blok eerder maandag op de uitslag niet te erkennen “indien de onregelmatigheden erg groot zijn”. Ook moeten er sancties komen tegen het land, en moeten leiders van de veiligheidsdienst een inreisverbod voor de EU krijgen als het geweld tegen de demonstranten langer doorgaat, vinden de partijen.