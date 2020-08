Miljoen mensen zien overwinning Max Verstappen

Ruim een miljoen mensen hebben zondag de overwinning van Max Verstappen op tv (Ziggo Sport) gezien. Verstappen won de 70th Anniversary Grand Prix, de jubileumrace van de Formule 1, op het circuit van Silverstone.

Het is daarmee, samen met het NOS Journaal van 20.00 uur, het enige programma dat meer dan een miljoen kijkers had. The Great British Bake Off op NPO1 volgde met 831.000 kijkers. RTL4 zat daar met Postcode Loterij Een tegen 50 in de buurt. Dat programma scoorde 820.000 kijkers.

Zomergasten had zondagavond viroloog Jaap Goudsmit te gast. 377.000 mensen keken naar het interviewprogramma van Janine Abbring op NPO2. Dat is ongeveer net zoveel als voorgaande weken.

Het satirische programma Promenade werd in het voorjaar bejubeld als dé ontdekking van dit televisieseizoen, maar het programma op NPO3 moest de kijkcijfer top 25 deze week verlaten.