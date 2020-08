Radboudumc laat bezoeker uit risicogebied niet binnen

Ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen laat geen bezoekers meer toe die in de afgelopen twee weken naar een land zijn geweest waarvoor het reisadvies ‘oranje’ of ‘rood’ is. Patiënten die in deze risicogebieden zijn geweest worden wel opgenomen, maar in isolatie.

Bezoekers worden voordat ze het ziekenhuis binnengaan gevraagd waar ze de afgelopen twee weken zijn geweest. “Om ook na de vakantieperiode de veiligheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers te waarborgen, voert het Radboudumc vanaf maandag 10 augustus een aantal aangescherpte maatregelen door voor medewerkers, patiënten en bezoekers”, aldus het universitair ziekenhuis.