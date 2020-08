Recordaantal acties Reddingsbrigade zondag

De Reddingsbrigade Nederland verrichtte zondag een recordaantal hulpverleningsacties. De lifeguards kwamen voor 480 meldingen in actie, het vorige record was van vorig jaar, toen er 461 keer moest worden geholpen.

Het gaat volgens de woordvoerder van de Reddingsbrigade niet om 480 levensbedreigende situaties. Lifeguards helpen ook mensen ook bij andere situaties. “Gelukkig zijn het niet allemaal levensbedreigende situaties”, aldus de woordvoerder.”

Door de grote drukte op de stranden, bleven veel medewerkers van de Reddingsbrigade tot ver nadat hun dienst was afgelopen nog om mensen te helpen. “We zien dat mensen tot laat in de avond op het strand en in het water blijven. Veel vrijwilligers zijn vanuit hun passie ook tot laat in de avond gebleven.”

Maandag is het op veel stranden ook weer druk. In Den Haag werd al de rode vlag gehesen, dan is zwemmen verboden. Op veel andere plaatsen wappert de gele vlag, dat betekent dat er gezwommen mag worden, maar dat het gevaarlijk is in het water.