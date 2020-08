Halsema: Bas van Wijk betaalde hoogste prijs voor zijn moed

“Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed.” Dat zegt burgemeester Femke Halsema van Amsterdam in een reactie op het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk zaterdag bij een recreatieplas bij de Nieuwe Meer.

“Het is onverdraaglijk en intens verdrietig voor zijn familie en vrienden dat Bas zo gewelddadig uit hun midden is weggerukt”, aldus Halsema. Ze stelt dat het politieonderzoek naar de dader van de schietpartij de hoogste prioriteit heeft. Ook laat de burgemeester weten dat de gemeente Amsterdam openstaat “voor een passende herdenking voor Bas”. Halsema doelt daarmee op de mensen die hebben opgeroepen tot het houden van een stille tocht komende zondag op de Dam, aldus een woordvoerder van de burgemeester. De gemeente bespreekt de stille tocht met de initiatiefnemers. Dat is onder meer om te bekijken op welke wijze de gemeente de initiatiefnemers van dienst kan zijn.

Van Wijk werd zaterdag op klaarlichte dag neergeschoten. Een van de scenario’s waar de politie rekening mee houdt, is dat de schutter een poging tot diefstal deed. Onder meer Het Parool en De Telegraaf meldden op basis van ooggetuigen dat de schutter een horloge wilde stelen, maar dat het slachtoffer dat probeerde te voorkomen.

De politie heeft met meerdere getuigen gesproken. De rechercheurs zijn op zoek naar meer informatie over het motief en beeldmateriaal van het incident.