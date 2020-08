OM noteert nog een moord op aanklacht Taghi

Het Openbaar Ministerie heeft in het liquidatieproces Marengo nog een moord op de aanklacht tegen Ridouan Taghi gezet. Het gaat om de liquidatie van Abderrahim Belhadj, die op 9 mei 2016 in Amsterdam-Zuidoost werd doodgeschoten. Het voorbereiden van de moord is op de aanklacht tegen medeverdachten Mario R. en Arthur M. gezet, zo maakte het OM dinsdag op een inleidende zitting in Marengo bekend .

Het OM kondigde eerder al aan dat er nog enkele zaken aan het omvangrijke dossier zouden worden toegevoegd. Voor twee andere moordzaken geldt volgens justitie dat er “onvoldoende aanleiding” is om deze op de aanklacht tegen een of meer verdachten te plaatsen. Over deze zaken wordt wel een proces-verbaal in het dossier gestopt.

De 29-jarige Belhadj zou zijn doodgeschoten omdat hij twee blokken coca├»ne van de veronderstelde organisatie van Taghi zou hebben gestolen. Nabil B., kroongetuige in Marengo, heeft over de zaak verklaard. In het onderzoek 26Koper, een voorloper van het huidige Marengoproces, is op een SD-kaart een foto gevonden van Belhadj. Justitie beschikt over ontsleutelde PGP-berichten, verstuurd tussen verdachten onderling, waarin over de moord wordt gesproken. Belhadj moest “drie headshots” krijgen.

Jason L. is in 2017 veroordeeld voor het uitvoeren van de moord. Hij zou Belhadj naar de flat in de Bijlmer hebben gelokt waar hij werd doodgeschoten.

In Marengo draait het naast de moord op Belhadj om vijf andere liquidaties, naast voorbereidingen en pogingen.