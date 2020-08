Pandajong Ouwehands in oktober te zien voor publiek

Het pandajong, dat in mei is geboren in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, is naar verwachting in oktober te zien voor bezoekers van de dierentuin. Tot die tijd blijft de beer in het kraamhok om te groeien en te leren lopen, aldus de dierentuin. De jonge panda krijgt vrijdag een genderneutrale naam, want ook de verzorgers weten nog niet of er een mannetje of een vrouwtje is geboren.

Volgens de Chinese traditie moet de beer na honderd dagen een naam krijgen. Ouwehands koos samen met de Chinese ambassade en de China Wildlife Conservation Association vijf namen uit. Ruim 22.000 mensen uit de hele wereld hebben volgens de dierentuin in de afgelopen weken op een naam gestemd. In drie namen komt het Chinese woord He voor, wat staat voor Helan, het Chinese woord voor Nederland. Een andere naam, Fan Xing, verwijst naar Van Gogh, in China de bekendste Nederlandse schilder.

De jonge panda is in de dierentuin en op de website van Ouwehands te zien via een livestream vanuit het kraamhok. Daaruit blijkt dat het jong, dat bij de geboorte maar 15 centimeter groot was, enorm is gegroeid. Als het dier ongeveer acht kilo zwaar is, is de panda groot genoeg om de kraamkamer te verlaten.