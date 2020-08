‘Taghi wilde weten wie er over hem sprak en rekende met hen af’

Ridouan Taghi wilde precies weten wie er over hem zou kunnen praten of over de zaken waarvan hij wordt verdacht. Daarom was het belangrijk dat hij zo snel mogelijk zou beschikken over het strafdossier, aldus het Openbaar Ministerie. Twee getuigen zijn vermoord voordat justitie met ze kon spreken, een derde slachtoffer werd volgens het OM vermoord naar aanleiding van gelekte informatie. “Wie praat, die gaat”, zou het meedogenloze adagium van Taghi zijn geweest. Volgens het OM kon Taghi over de informatie beschikken doordat advocaten hun geheimhoudingsplicht hadden geschonden.

Taghi kon beschikken over op dat moment nog geheime informatie uit een groot strafonderzoek, in 2015 en 2016, naar een groep leveranciers van wapens en auto’s aan de organisatie van de 42-jarige Taghi. Die groepering zou liquidaties voorbereiden, onder meer door potentiële doelwitten te observeren en wapens en snelle auto’s te leveren. In het onderzoek stuitte de politie op een enorm illegaal wapendepot, met kalasjnikovs, handgranaten, geluiddempers, duizenden patronen en bijna driehonderd kogels die pantsers kunnen doorboren.

Volgens het OM hebben meerdere advocaten informatie gelekt naar de bende van Taghi. Dat zou blijken uit ontsleutelde berichten van beveiligde telefoons en ook kroongetuige Nabil B. heeft verklaard dat advocaten dossiers doorstuurde.

De twee geliquideerde getuigen zijn de op 9 mei 2016 doodgeschoten Abderrahim Belhadj en de een maand later geliquideerde Ranko Scekic. Beiden zouden korte tijd later worden gehoord, zei de officier van justitie dinsdag tijdens de inleidende zitting in het grote liquidatieproces Marengo. Beide moorden worden aan Taghi en zijn veronderstelde bende toegeschreven.

Ontsleutelde berichten van 22 augustus 2015 tussen Taghi en medeverdachte Mario R. bevestigen volgens het OM het vermoeden dat die informatie de directe aanleiding is geweest om spyshophouder Ronald Bakker te vermoorden. Taghi laat R. weten dat “die man camera’s, afluisterapparatuur en zenders bij ‘ons’ heeft geplaatst”. Bakker werd op 9 september 2015 bij zijn woning in Huizen doodgeschoten. Hij zou contacten met de politie hebben gehad.