Van Dissel praat Kamer bij over coronavirus

RIVM-voorman Jaap van Dissel praat dinsdagmiddag de Tweede Kamer in een technische briefing bij over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen in de afgelopen weken komt de Kamer eerder terug van reces. Woensdag volgt een debat.

Het is voor het eerst sinds 25 juni dat er een technische briefing over het coronavirus wordt gehouden. Van Dissel zal onder meer praten over het bron- en contactonderzoek, de testcapaciteit en de cijfers over het aantal besmettingen.

Vrijdag maakten de GGD’en in Amsterdam en Rotterdam bekend het bron- en contactonderzoek niet meer aan te kunnen en genoodzaakt te zijn het onderzoek in te perken. Waarschijnlijk zal ook de GGD bij de briefing vertegenwoordigd zijn.

Donderdag zei premier Mark Rutte dat het coronavirus bezig is met “een gevaarlijke opmars”. De vorige week kwamen er 2588 nieuwe besmettingen bij, de week daarvoor waren dat er nog 1329. Dinsdagmiddag maakt het RIVM bekend hoeveel nieuwe coronabesmettingen er deze week bij zijn gekomen.

Tijdens de persconferentie werd onder meer aangekondigd dat horecabezoekers hun contactgegevens moeten achterlaten, horeca en pretparken twee weken dicht moeten als er meerdere mensen besmet zijn geraakt en dat de GGD telefonisch gaat controleren of reizigers uit landen met code oranje zich houden aan de voorgeschreven twee weken thuisisolatie.