Vijf dagen boven 35 graden in Nederland is uniek

De hittegolf blijft maar records breken. In Arcen (Limburg) werd het dinsdagmiddag 35,9 graden en daarmee is het voor de vijfde dag op rij ergens in Nederland 35 graden of warmer, meldt Weeronline. Sinds het begin van de metingen is dat nog nooit voorgekomen.

Het vorige record was tijdens de hittegolf van 2003. Toen werd het vier dagen op rij (op 6, 7, 8 en 9 augustus) elke dag ergens in Nederland 35 graden.

De huidige reeks 35-plussers begon afgelopen vrijdag in Arcen. Op zaterdag, de warmste dag van het jaar, werd het op 10 van de 34 officiƫle weerstations van het KNMI 35 graden of warmer. Daarna temperde de ergste hitte iets. Zo haalde maandag 10 augustus alleen Arcen de 35 graden. Ook vandaag was Arcen met 35,9 graden de heetste plek van het land. Daarmee is een recordlange reeks van vijf dagen met maxima van 35 graden of meer een feit.