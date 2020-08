Celstraf geëist voor plaatsen nep-explosief Joods restaurant

Tegen de 46-jarige Hassan N. is twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, geëist wegens het plaatsen van een nep-explosief bij het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam in de nacht van 14 op 15 januari. Ook zou hij volgens het OM in januari 2019 een antisemitische dreigbrief aan een buurtbewoonster hebben gestuurd. N. ontkende woensdag bij de rechtbank in Amsterdam beide feiten.

Het pakketje bleek geen explosief te bevatten, maar de omgeving rond het restaurant aan de Amstelveenseweg was uren afgezet. Omliggende woningen werden ontruimd en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse voor onderzoek.

De advocaat van de eigenaren van HaCarmel merkte tijdens de zitting op dat de nepbom het zevende antisemitische incident in 2,5 jaar was: “HaCarmel is vogelvrij”. Volgens de eigenaren durven mensen niet meer in het restaurant te komen eten en is de zaak “kapot”. De advocaat liet weten dat zijn cliënten zich niet gesteund voelden door de Nederlandse overheid en vroeg de rechtbank een forse gevangenisstraf op te leggen.