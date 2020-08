Cord cutting steeds populairder: we kijken vaker streamingdiensten

We kijken in Nederland steeds vaker uitgesteld en on demand naar de tv. In 2019 keken Nederlanders niet minder naar de televisie dan in het jaar daarvoor, maar ze keken wel anders. Cord cutting is steeds populairder, een term die is overgewaaid uit Amerika. Dit betekent dat je niet langer via antenne of kabel televisie kijkt, maar dat je gebruik maakt van alternatieven streamingdiensten, zoals Netflix, Videoland, NPO start, Ziggo Movies en Disney+.

Drie uur voor de televisie

Het gewone lineaire televisie kijken neemt dus af, terwijl het uitgesteld kijken en het kijken naar video on demand toeneemt. De gemiddelde Nederlander bracht in 2019 gemiddeld drie uur voor de televisie door, 192 minuten om precies te zijn. Dat is de eerste stijging van de totale kijktijd sinds 2014. Deze toename komt door het niet-traditioneel televisie kijken. In 2018 betrof dat voor het eerst meer dan een kwart van de lokale tijd (26 procent), in 2019 al 29 procent.

Optimale internetverbinding

De kloof tussen ouderen en jongeren groeit, waarbij jongeren onder de twintig gemiddeld minder dan een uur naar de traditionele televisie kijken en 65-plussers ruim 4, 5 uur per dag aan televisie kijken besteden. Nu we steeds vaker on demand televisie kijken, is het uiteraard van belang dat je internet snel genoeg is. Zo is de snelheid van het internet bijvoorbeeld voor Netflix gebruikers zeer belangrijk, want een goede internetsnelheid is essentieel om ongestoord te kunnen kijken naar jouw favoriete films en series. Internet en tv vergelijken is zinvol als je nog amper televisie kijkt. Met cord cutting bespaar je jezelf een duur tv-abonnement bij een provider. Het enige wat je nodig hebt voor on demand televisie kijken is een optimale internetverbinding.

Aantal Netflix abonnementen stijgt explosief

Door de coronacrisis zijn mensen wereldwijd meer televisie gaan kijken, en dan voornamelijk on demand. Videostreamingdienst Netflix trok in het eerste kwartaal van dit jaar 15,8 miljoen nieuwe abonnees. Het Amerikaanse bedrijf zag het aantal gebruikers nog nooit zo hard groeien als tijdens de coronacrisis waarin veel mensen verplicht thuis zaten. Wel krijgt het bedrijf met steeds meer concurrentie te maken. Disney is niet de enige die kijkers naar zich toe probeert te krijgen. HBO Max is eind mei live gegaan, NBC komt in juli met de Peacock-streamingdienst en dan is er ook nog Amazon Prime Video. In Nederland liggen er ook flink wat kapers op de loer, zoals Videoland, Horrify, NPO start, NLZiet, Ziggo Go.

Vereiste internet snelheden

Er zijn verschillende vereiste snelheden die nodig zijn om optimaal naar je favoriete streamingdienst te kijken. Zo kan je op een gemiddelde laptop al naar films en series kijken met een snelheid van 1 Mb/s. Als je bijvoorbeeld Netflix op een televisie wilt kijken, moet je minimaal 2 Mb/s hebben. Voor beide snelheden geldt dat je automatisch materiaal in SD-resolutie voorgeschoteld krijgt. Als je wilt genieten van HD-content, heb je minimaal 4Mb/s nodig. Voor alle cord cutters die het maximale uit zowel audio als video willen halen, is een internetverbinding van minimaal 5 Ms/s nodig.