Grote uitslaande brand in wegrestaurant bij Zwolle

In een wegrestaurant pal aan de A28 bij Zwolle is woensdagmiddag een grote uitslaande brand uitgebroken. Het is nog niet duidelijk of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

De afrit van de A28 richting Nieuwleusen is afgesloten, meldt de veiligheidsregio. Ook zijn vanwege de brand snelheidsbeperkingen ingesteld voor het verkeer ter hoogte van het wegrestaurant.

De eerste melding van de brand in het pand aan de Hermelenweg kwam rond 12.50 uur binnen. Kort daarna werd opgeschaald naar zeer grote brand. Dat heeft volgens de veiligheidsregio deels te maken met het warme weer, waardoor de brandweerlieden elkaar tijdig moeten kunnen aflossen.

Op beelden van lokale media is te zien dat de vlammen uit het dak van het gebouw slaan. De veiligheidsregio verzoekt mensen niet te komen kijken. Het wegrestaurant ligt in buurtschap De Lichtmis.