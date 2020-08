Mondkapjes verplicht in Designer Outlet Roermond

Bezoekers van Designer Outlet in Roermond moeten met ingang van woensdag verplicht niet-medische mondkapjes dragen. De maatregel is genomen om coronabesmettingen tegen te gaan. De mondkapjes worden tot 19 augustus gratis uitgedeeld, daarna moet ervoor betaald worden.

De mondkapjesplicht geldt volgens de outlet voor iedereen van 13 jaar en ouder, en ook voor het winkelpersoneel. “Door het dragen van mondkapjes verplicht te maken voorzien wij onze klanten, medewerkers en het winkelpersoneel van extra veiligheid”, zei manager Rudolf van Gompel van Designer Outlet.

De maatregel komt nadat vorige week twee winkels op het outletterrein gesloten werden omdat personeel besmet was met het virus. Volgens Van Gompel waren deze medewerkers in eigen familie- of vriendenkring besmet geraakt, niet door bezoekers van het outletcenter.

Voor zover bekend is Designer Outlet in Roermond het eerste winkelcentrum in ons land dat mondkapjes verplicht stelt.

Het winkelcomplex werd 21 maart op last van de veiligheidsregio gesloten. De sluiting moest massale toeloop van binnen- en buitenlandse kooptoeristen tijdens de coronacrisis voorkomen. In mei werd de outlet weer geopend. Sindsdien klagen veel bezoekers over de grote drukte in het winkelcentrum.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord onderzoekt of het aantal bezoekers van het winkelcentrum aan een maximum moet worden verbonden. Dat gebeurde eerder al tijdens de heropening in mei. Toen mochten maximaal 3000 bezoekers naar binnen, maar sinds juni is dat maximum losgelaten.

Designer Outlet Roermond doet zelf ook veel om bezoekersstromen te reguleren. Zo staan voor de winkels vaak lange wachtrijen om in de zaken de anderhalve meter afstand te garanderen.

Designer Outlet Roermond is onderdeel van moederbedrijf McArthurGlen, met 25 outletcentra in tien landen. De Roermondse vestiging trekt jaarlijks zo’n 8 miljoen bezoekers, met name Duitsers. Maar ook uit China en Oost-Europese landen weten koopjesjagers de weg naar Roermond te vinden.