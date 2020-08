Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Malta aangescherpt vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen. Vanaf woensdag geldt een ‘oranje’ advies. Toeristische reizen worden afgeraden.

Het ministerie geeft mensen die nu op Malta zijn het “dringend advies” om na terugkeer in Nederland twee weken in quarantaine te gaan. Het kabinet wil reizigers uit zogenoemde oranje gebieden, kunnen verplichten in thuisquarantaine te gaan, maar een juridische basis voor zo’n maatregel is er nog niet. Het kabinet wil de wet hiervoor aanpassen.