Reizigers enige tijd vast op spoor bij Den Dolder

Op het spoor bij Den Dolder (Utrecht) zijn meerdere treinen woensdagochtend enige tijd in de tropische hitte stilgevallen door een kapotte bovenleiding. Een aantal reizigers zat daardoor ruim een uur zonder airconditioning en werd geëvacueerd, meldt ProRail. Ook werd er water uitgedeeld. Volgens de NS rijden er tussen Utrecht en Amersfoort-Schothorst tot omstreeks 15.00 uur minder treinen door het defect.

Hoe de bovenleiding kapot ging is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van ProRail. “Wel is het zo dat we deze en afgelopen week door de hitte meer last hebben van storingen. Of daar hier een direct verband tussen zit, dat onderzoeken we nog.” ProRail voert reparaties uit en controleert enkele honderden meters van het traject op schade.

De incidentenbestrijding van ProRail evacueerde zo’n zestig passagiers uit een trein die rond 10.00 uur bij Den Dolder uur tot stilstand kwam door het defect. Ook werden er flesjes water uitgedeeld. Doordat de spanning van de bovenleiding was, zaten de mensen aan boord zo’n vijf kwartier zonder airconditioning, aldus ProRail.

In een andere trein die net buiten Den Dolder ongeveer een uur was gestrand, zaten ongeveer honderd reizigers. Het treintoestel kon uiteindelijk op eigen kracht doorrijden richting Utrecht. Ook hier kregen de treinreizigers een flesje water aangeboden.