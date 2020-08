Spoedvergadering in Den Haag over onrust Scheveningen

Een deel van de gemeenteraad in Den Haag komt terug van reces vanwege de onrust in Scheveningen. Een raadscommissie vergadert op 20 augustus om 13.30 uur over de situatie.

Vlak bij De Pier van Scheveningen werd maandag een 19-jarige Rotterdammer doodgestoken. Verder zijn verkeersregelaars en handhavers belaagd, en Scheveningers klagen al tijden over jongeren die met hun auto’s door de straten racen, soms onder invloed van lachgas. Vanwege de onrust is de Haagse burgemeester Jan van Zanen dinsdag teruggekeerd van vakantie.