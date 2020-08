Tussenstand Giro555 voor Beiroet: 3,9 miljoen euro

De nationale actie voor de slachtoffers van de verwoestende explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet heeft inmiddels 3,9 miljoen euro opgeleverd, blijkt uit een tussenstand van Giro555. De actie begon vorige week vrijdag. “Fantastisch om te zien dat Nederland zo massaal meeleeft met de inwoners van Beiroet”,’ zegt Garance Reus-Deelder, actievoorzitter van Giro555.

In de haven van Beiroet ontplofte vorige week dinsdag een opslagplaats waar zo’n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag. Er vielen volgens de gouverneur van Beiroet meer dan tweehonderd doden. Naar schatting zijn 6000 mensen gewond geraakt en honderdduizenden zijn dakloos geworden. Ook worden nog honderden mensen vermist. Alleen al in Beiroet dreigen een half miljoen kinderen ondervoed te raken.

Marcel van der Steen van Giro555 zegt vanuit Beiroet: “In Nederland zou je bij een soortgelijke ramp de koning en andere hoogwaardigheidsbekleders zien, maar hier doen mensen alles zelf en zij hebben keihard hulp nodig. Er is bij de bevolking veel wanhoop, je ziet echt dat mensen gebroken zijn.” Inmiddels komt de hulpverlening in het land goed op gang, volgens Van der Steen. Hulporganisaties aangesloten bij Giro555 inventariseren onder meer wat er nodig is om huizen weer bewoonbaar te maken en delen gereedschap uit.

Komende vrijdag is Nationale Actiedag. De hulporganisaties vragen de hele dag steun voor de hulpverlening aan de Libanese bevolking. NPO, RTL, Talpa Network en Facebook ondersteunen de actiedag. Zo staat de NPO in verschillende programma’s uitgebreid stil bij de ramp. De extra tv-uitzending Op1 Beiroet, om 19.00 uur op NPO 1, staat geheel in het teken van de actiedag.