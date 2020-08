Tweede Kamer herdenkt slachtoffers Beiroet

De Tweede Kamer heeft woensdag de slachtoffers herdacht die vielen bij de explosie in Beiroet van vorige week dinsdag. Kamervoorzitter Khadija Arib zei dat de Kamer rouwt met de bevolking van Libanon, en wenste specifiek de Nederlandse ambassadeur in Libanon, die zijn vrouw verloor door de explosie, veel sterkte.

De Libanese ambassadeur was aanwezig bij de herdenking. Arib bewonderde de veerkracht van de Libanese bevolking, nu die bezig is met het herstel van Beiroet.

Ook premier Mark Rutte memoreerde Hedwig Waltmans, de ambassadeursvrouw en medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Haar overlijden confronteert ons met de rauwe werkelijkheid dat diplomatie een vak in de vuurlinie kan zijn.” Hij riep Nederlanders op “gul te doneren” op giro 555. “Er moet hoop zijn na wanhoop, in de geest van Hedwig Waltmans, voor wie andere mensen helpen en vertrouwen in de toekomst vanzelfsprekend waren.”

Bij de explosie vielen volgens de gouverneur van Beiroet meer dan tweehonderd doden. Naar schatting vielen er 6000 gewonden en raakten er honderdduizenden dakloos.