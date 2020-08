Vakantie en corona: hoe zit het met je zorgverzekering?

We mogen weer met vakantie en dit betekent dat veel Nederlanders de grens over zijn gegaan om te genieten van zon, zee, natuur of stad. Of we hebben nog vakantieplannen. Terwijl het coronavirus weer om zich heen grijpt, is het belangrijk dat je goed voorbereid bent als je met vakantie gaat, nu of straks. Hoe zorg je voor een corona-proof vakantie en waar ben je wel en niet voor verzekerd?

Wat als je besmet raakt met het coronavirus als je op een camping in Frankrijk vertoeft en worden de kosten voor een eventuele behandeling gedekt door je zorgverzekeraar? En maakt het nog iets uit wat de kleurcode van het land is waar je bent, zeker nu deze codes weer aan het veranderen zijn? Zomaar wat vragen die menig Nederlander zichzelf stelt.

Veiligheidsmaatregelen

Voordat je met vakantie gaat, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de veiligheidsmaatregelen die in jouw reisperiode gelden in zowel Nederland als in het land van bestemming. Op de website van de Rijksoverheid vind je alle algemene informatie met betrekking tot reizen naar het buitenland.

Tijdens vakantie last van coronaverschijnselen

Als je tijdens je vakantie merkt dat je last krijgt van coronaverschijnselen, kun je je bij de lokale gezondheidsautoriteiten melden voor een test. Na doorverwijzing naar een arts en een positieve uitslag, is de kans groot dat je samen met je andere reisgenoten in quarantaine moet. Hierbij geldt: volg de lokale adviezen op. Elk land heeft haar eigen coronamaatregelen. Neem in ieder geval altijd contact op met de GGD in je woonplaats. Het is onze verantwoordelijkheid om, als we het virus hebben, dit niet verder te verspreiden.

Dekking zorgverzekering

Stel dat je zo ziek bent, dat je opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Wat wordt er door je zorgverzekering gedekt? In principe heb je een wereldwijde dekking met je basisverzekering die je in Nederland hebt afgesloten. Het maakt voor een zorgverzekeraar niet uit in welk land je gebruikmaakt van de zorg. In het basispakket zitten acute zorg en ziekenhuisopnamen. Als je door het coronavirus acuut opgenomen moet worden in het ziekenhuis, wordt dit gedekt. Het bedrag dat verzekerd wordt door je zorgverzekeraar, hangt af van hoe je verzekerd bent. Nederlandse verzekeraars vergoeden zorg uit de basisverzekering tot het prijsniveau van de zorg in Nederland. Wil je je wat meer verdiepen in de mogelijkheden qua zorgverzekeringen? Zo heeft UnitedConsumers dit jaar een nieuwe zorgverzekering gelanceerd met eigen vergoedingen en prijzen, in samenwerking met VGZ.

Reisverzekering en kleurcodes

Als je in een land bent waar de zorg veel duurder is dan in Nederland, komt je reisverzekering goed van pas. Zorgkosten die niet gedekt worden door je Nederlandse zorgverzekeraar kan je laten dekken door je reisverzekering. De bedragen hangen af van het soort reisverzekering dat je hebt. Repatriëring wordt nooit gedekt door je reisverzekering. In tegenstelling tot je zorgverzekering, maakt het voor je reisverzekering wél uit in welk land je bent. Ga je naar een gebied waar het reisadvies geel is, dan biedt je reisverzekering gewoon dekking. Ga je naar een gebied met een rood of oranje reisadvies, dan kan het zijn dat je reisverzekering niet geldt. Houd de kleurcodes goed in de gaten, want als je toch besluit om naar een land te gaan met code oranje, krijg je het dringende advies om bij terugkomst twee weken in quarantaine te gaan.