Een verdachte in zaak doodgeschoten Bas van Wijk heengezonden

Vier van de vijf Amsterdammers die woensdag werden aangehouden voor de fatale schietpartij bij een recreatieplas in Amsterdam horen vrijdagmiddag of ze langer vast moeten blijven zitten. Een van hen wordt al heengezonden. Hij is niet langer verdacht, omdat hij niet betrokken was bij het schietincident. Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).

Het OM kon niet zeggen welke leeftijd de verdachte had die eerder wordt vrijgelaten. De vijf mannen zijn in de leeftijd van 18 tot 26 jaar oud. Bij de schietpartij zaterdag kwam de 24-jarige Bas van Wijk uit Badhoevedorp om het leven.

De politie meldde woensdag dat twee verdachten (20 en 26) door arrestatieteams in Zandvoort zijn aangehouden. De andere drie (18,19 en 20) zijn op verschillende plekken in Amsterdam opgepakt. De verdachten zitten in alle beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. “Er worden daarom ook geen verdere bijzonderheden over deze verdachten en/of de verdenkingen tegen hen gedeeld”, aldus de politie, die nog steeds op zoek is naar getuigen.

De dood van de uit Badhoevedorp afkomstige Van Wijk heeft tot grote verontwaardiging geleid. Vrijdag wordt in Badhoevedorp een stille tocht gehouden. Met de hashtag ‘Gerechtigheid voor Bas’ roepen twitteraars op om aanstaande zondag te komen demonstreren op de Dam in Amsterdam.