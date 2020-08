‘Familie en vrienden in stille tocht Bas, rest graag in erehaag’

De stille tocht die vrijdag wordt gelopen ter nagedachtenis aan de doodgeschoten Bas van Wijk uit Badhoevedorp is bedoeld voor vrienden en familie van Bas, “om het verdriet over het heengaan van Bas samen te kunnen delen”. De familie wil wel dat iedereen “met een hart voor Bas welkom is”. Maar belangstellenden wordt gevraagd om in een erehaag langs de route van de stille tocht te gaan staan, in verband met de coronamaatregelen die gelden. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. De tocht start om 19.00 uur vanaf voetbalvereniging Pancratius in Badhoevedorp en eindigt daar ook.

“De coronamaatregelen gelden ook voor deze stille tocht. Dat betekent dat we anderhalve meter afstand moeten houden. We willen niet het risico lopen dat de stille tocht voor extra verspreiding zorgt van het virus. Om die reden is in overleg tussen de familie, organisatie en gemeente Haarlemmermeer besloten om alleen de familie en vrienden in de stille tocht te laten lopen.” Ook wordt mensen gevraagd een mondkapje te dragen. “Het is niet verplicht. Wij begrijpen dat dit moeilijk is wanneer je je verdriet wilt delen, maar de gemeente Haarlemmermeer en de Veiligheidsregio Kennemerland heeft ons erop gewezen dat dit van essentieel belang is”, verklaart de organisatie.

De 24-jarige man werd zaterdag doodgeschoten bij een recreatieplas in Amsterdam. Volgens zijn familie toen hij wilde voorkomen dat een horloge van zijn vriend werd gestolen. De dood van Van Wijk heeft tot grote verontwaardiging geleid. Met de hashtag ‘Gerechtigheid voor Bas’ roepen twitteraars op om aanstaande zondag te demonstreren op de Dam in Amsterdam. De familie heeft nadrukkelijk aangegeven dat de tocht vrijdagavond geen politiek karakter heeft. “Mensen die toch een statement willen maken kunnen zondag naar de demonstratie op de Dam in Amsterdam gaan. De organisatoren van de stille tocht staan volledig los van de demonstratie op de Dam.”

De politie hield woensdag vijf Amsterdammers aan voor de fatale schietpartij, van 18 tot 26 jaar. Twee verdachten (26 en 20) zijn in Zandvoort aangehouden. De andere drie (18, 19 en 20) zijn op verschillende plekken in Amsterdam opgepakt. Een van hen werd al heengezonden. Hij heeft geen betrokkenheid bij het dodelijk schietincident, aldus het Openbaar Ministerie. Om wie het gaat is niet gezegd. De overige vier horen vrijdagmiddag of ze langer vast moeten blijven zitten. De verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben.

Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft haar medeleven over de dood van de man getoond. “Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed”, liet ze weten.