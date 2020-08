Geen water uit de kraan in Duindorp door opendraaien brandkranen

De inwoners van de Haagse wijk Duindorp krijgen donderdagochtend weinig tot geen water uit hun kraan. Dat komt door het “illegaal openzetten van brandkranen”, zegt drinkwaterbedrijf Dunea. Dat denkt dat het tot het middaguur duurt om de problemen op te lossen.

Op meer plekken in Den Haag zijn in de afgelopen dagen brandkranen opengedraaid. Buurtbewoners willen zo verkoeling zoeken onder de straal. “Dat is niet ludiek maar illegaal. Het zorgt voor veel overlast en is ook nog eens een risico voor de volksgezondheid en veiligheid in de buurt”, zei Dunea woensdag over het “brandkraanvandalisme”.