GGD had niet genoeg testmateriaal op Terschelling

De animo voor de coronatesten op Terschelling was donderdag zo groot, dat het testmateriaal opraakte. De GGD had zich ingesteld op ongeveer 100 jongeren, maar uiteindelijk kwamen rond de 200 mensen opdagen voor een test om te kijken of ze het coronavirus hebben opgelopen. De testers gingen door “zolang de voorraad strekte”, maar sommige mensen konden niet meer worden getest. Zij moeten vrijdag terugkomen.

De GGD had een testlocatie neergezet in een kerk in het dorp Midsland, niet ver van de populaire jongerencamping Appelhof. Bij zeker acht bezoekers van die camping is het coronavirus vastgesteld. Het is niet bekend of ze de ziekte daar hebben opgelopen, of dat ze al ziek waren en anderen misschien besmet hebben.

De testlocatie in de kerk ging donderdagochtend open. Het was de bedoeling om tot 11.30 uur te testen, zodat de monsters met de veerboot naar het vasteland konden gaan. Vanwege de lange rij gingen de testers langer door, totdat de teststokjes op waren. De mensen die voor 11.30 uur getest zijn, horen waarschijnlijk donderdagavond of ze het coronavirus hebben. De anderen moeten tot vrijdag wachten.

De GGD denkt niet dat het feit dat sommige mensen op vrijdag pas getest kunnen worden, veel gevolgen heeft. “Als je echt coronaklachten hebt, zorg je wel dat je vroeg bij de kerk bent om getest te worden”, aldus een woordvoerder.

De testlocatie is niet alleen voor jongeren van camping Appelhof, maar ook voor andere toeristen en eilanders met klachten en voor medewerkers van de camping en de nabijgelegen supermarkt, die veel contact hebben gehad met jongeren. Ze hoeven geen afspraak te maken.

Campinggasten die negatief worden getest en naar huis willen, worden donderdagavond met een aparte veerboot naar het vasteland gebracht. In Harlingen kunnen ze gewoon de trein naar huis nemen, als ze dat willen. “Als je afstand houdt en een mondkapje draagt, heb je van hen niet meer te duchten dan van ieder ander die je op straat tegenkomt”, aldus een GGD-woordvoerder.

Appelhofgangers die wel besmet blijken te zijn, worden apart “op verantwoorde wijze” naar het vasteland vervoerd. Hoe dat precies gaat, zegt de GGD niet. Wie geen klachten heeft, hoeft zich volgens de GGD niet te laten testen en kan de vakantie voortzetten.