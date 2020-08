Niet eerder zo warm op 13 augustus: 33,2 graden

Opnieuw een weerrecord, meldt Weeronline. In Eindhoven steeg het kwik donderdagmiddag naar 33,2 graden. Niet eerder was het ergens in Nederland op 13 augustus zo warm. Het vorige record was 33,1 graden, dateert uit 1997 en was in handen van het Brabantse Volkel.

Ook in De Bilt is het tropisch warm, met 30,7 graden. Dat betekent een unieke serie van acht tropische dagen op rij. Tot dit jaar stond het aantal tropische dagen op rij op het hoofdstation op zes. Die serie werd zowel in 1941 als 1975 genoteerd. Woensdag werd het record gebroken en donderdag dus aangescherpt.

De komende dagen neemt de hitte af, maar blijft de hittegolf desondanks op vrij veel plaatsen nog voortduren. Zeker landinwaarts stijgt het kwik de komende dagen nog tot boven 25 graden. In het westen liggen de maxima tussen 24 en 26 graden. Het weerbeeld laat de komende dagen een mix zien van zon, stapelwolken en enkele regen- en onweersbuien.

Ook later op donderdag kunnen regionaal zware regen- en onweersbuien voorkomen. Daarbij is kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd met kans op wateroverlast.