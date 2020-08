Rechtbank behandelt verzoeken Taghi achter gesloten deuren

De rechtbank behandelt een aantal verzoeken van Ridouan Taghi achter gesloten deuren. Dat wil zeggen dat behalve de procespartijen – de rechtbank, officieren van justitie, zijn advocaat en de beveiliging – niemand aanwezig mag zijn in de rechtszaal en mag horen waar het over gaat.

Taghi’s advocaat Inez Weski had gevraagd om de deuren te sluiten bij het doen van haar verzoeken. De privacy van haar cliĆ«nt is daar de reden voor, aldus de raadsvrouw. De 42-jarige Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. Het Openbaar Ministerie heeft zich tevergeefs verzet tegen de het sluiten van de deuren.

De verzoeken van Weski houden verband met zijn overbrenging, maar zij lichtte het verder niet toe. Taghi werd in december in Dubai gearresteerd, nadat hij jarenlang voortvluchtig was geweest. Zijn vervoer naar Nederland zou met het nodige geweld gepaard zijn gegaan. Enkele dagen later werd hij met een speciaal transport overgebracht naar Nederland. Sindsdien zit hij in voorarrest in de extra beveiligde gevangenis in Vught.

In Marengo staan in totaal zeventien verdachten terecht. Vanaf dinsdag vindt er een tussentijdse zittingsronde plaats in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Taghi is niet in persoon aanwezig. Hij heeft zich ook op eerdere zittingen dit jaar niet de rechtbank laten zien.