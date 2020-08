Teststraat Schiphol open voor reizigers zonder klachten

De eerste coronateststraat in Nederland voor mensen zonder klachten is geopend op Schiphol. Reizigers uit landen met een oranje of rood reisadvies kunnen daar terecht. De uitslag volgt, net als bij alle andere Nederlandse teststraten, binnen 48 uur.

“We willen zo kijken hoeveel mensen uit het buitenland naar Nederland komen die ziek zijn zonder dat ze klachten hebben”, legt Saskia van Egmond van de GGD Kennemerland uit. Ze benadrukt dat iedereen die in aanmerking komt om zich te laten testen al de oproep krijgt om in thuisquarantaine te gaan.

De teststraat, waar ook medisch personeel van de Luchtmobiele Brigade werkt, begint klein. De eerste dag zijn alleen reizigers die op drie geselecteerde vluchten zaten welkom, in totaal zo’n 200 personen. Op die manier kan gekeken worden of alles soepel verloopt.

Daarna wordt de capaciteit uitgebreid. Dagelijks komen er in totaal ongeveer 5000 mensen uit oranje en rode landen aan op de luchthaven, volgens een woordvoerder van Schiphol.

Belangstelling voor het testen is er ook nu al van andere reizigers. Een gezin dat op vakantie is geweest in Suriname mag echter niet getest worden. “Als u klachten krijgt, kunt u bij uw lokale GGD terecht om getest te worden”, laat een medewerker van de GGD vriendelijk maar resoluut weten.