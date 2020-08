De twee mannen die zijn opgepakt na een fatale steekpartij bij de Pier in Scheveningen afgelopen maandag, blijven nog zeker twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag donderdag bepaald. De twee zitten in beperking, dat wil zeggen dat ze met niemand behalve hun advocaat contact mogen hebben.

Bij de steekpartij kwam een 19-jarige man uit Rotterdam om het leven.