Indisch monument in Den Haag beveiligd na bekladding

Het Indisch Monument in Den Haag wordt de komende nacht bewaakt en beveiligd. Dat gebeurt na een bekladding en gedeeltelijke vernieling in de nacht van donderdag op vrijdag. De gemeente Den Haag, eigenaar van het monument, heeft daar aangifte van gedaan. Bij het monument wordt zaterdag de overgave van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië herdacht.

De bekladding is opgeëist door een groep die zich Aliansi Merah Putih noemt, oftewel de rood-witte alliantie, naar de kleuren van de Indonesische vlag. Op het monument staat onder meer ‘kami belum lupa’ (wij zijn het niet vergeten) en ’17/08/45′. Op 17 augustus 1945, twee dagen na de Japanse capitulatie, riep Soekarno de onafhankelijke staat Indonesië uit. Hij werd de eerste president van het land.

De politie hield het monument de afgelopen nachten al wat scherper in de gaten. Volgens een woordvoerster was er een melding binnengekomen van iemand die zorgen over een mogelijke bekladding uitsprak. Van wie die melding kwam, wil de politie niet zeggen.

De actiegroep Aliansi Merah Putih heeft eerder ook het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt bij de Haagse Hofvijver beklad met de de tekst ‘Fuck VOC’. Hij was een van de oprichters van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de Nederlandse handelsonderneming die het monopolie had op de overzeese handel.

Het Indisch Monument wordt vrijdag schoongemaakt en hersteld. Volgens de gemeente is dat op tijd voor de herdenking klaar. De herdenking is vanwege het coronavirus niet openbaar, er zullen maar enkele genodigden bij zijn. Onder de aanwezigen zijn koning Willem-Alexander, premier Mark Rutte en staatssecretaris Paul Blokhuis (Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers).