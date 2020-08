Maurice de Hond verwijderd van LinkedIn

Het account van opiniepeiler Maurice de Hond op het sociale medium LinkedIn is geblokkeerd. Volgens De Hond kreeg hij van LinkedIn de mededeling dat hij tegen de gebruiksvoorwaarden van het platform heeft gezondigd.

De Hond merkte vorige week al dat posts op LinkedIn werden verwijderd. De opiniepeiler plaatst op LinkedIn en andere sociale media onder meer links naar stukken op zijn website waarin hij kritisch is op het coronabeleid van het kabinet. De Hond bepleit meer aandacht voor ventilatie om verspreiding van het virus via aerosolen, kleine druppeltjes, te voorkomen.

LinkedIn laat in een reactie weten dat het alleen met een gebruiker zelf communiceert over acties tegen een account. “We hebben duidelijke voorwaarden en gemeenschapsregels en we verwachten dat al onze leden zich daaraan houden”, zegt het dochterbedrijf van Microsoft wel.