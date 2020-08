Minister Blok blij met deal tussen Israël en Emiraten

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is blij dat Israël en de Verenigde Arabische Emiraten hebben besloten de diplomatieke betrekkingen te normaliseren. Hij is vooral tevreden over de afspraak dat Israël geplande annexaties van Palestijnse gebieden opschort.

Voor de stabiliteit in de regio is het altijd goed als landen met elkaar overleggen, aldus Blok. Hij wijst erop dat er nog discussie is of het nou om uitstel of afstel van de annexaties gaat, maar dat ze voorlopig niet doorgaan vindt hij goed nieuws. Ze zouden “in strijd zijn met het internationaal recht, dus het is goed dat dat onderdeel is van het akkoord.”