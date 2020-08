Ondernemer in de horeca: 6 tips om beter uit de crisis te komen

De horeca-branche draait inmiddels weer, maar de afgelopen maanden zijn niet simpel geweest. In de eerste helft van 2020 leed 77 procent verlies. Horeca-ondernemers zijn nog altijd niet positief gestemd over de vooruitzichten, blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van CBS, KvK, economische Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. Hoe zorg je als ondernemer dat je het toch overleeft?

Tip 1: Investeer, juist nu

Uiteraard is niemand blij dat de zaken lopen zoals ze nu lopen, maar moeilijke periodes zijn wel het ideale moment om te investeren. Juist omdat er zoveel zijn die dat niet aandurven, is het een uitgelezen kans je te onderscheiden van de concurrentie. Uit dezelfde Conjunctuurenquête blijkt dan ook dat 11 procent van de ondernemers investeringen nu sneller doorvoert, eerder start of zelfs nieuwe investeringsplannen heeft gemaakt. Garanties over wat dat oplevert zijn er natuurlijk nooit in het ondernemersvak, maar de kans is vrij groot dat het precies die ondernemers zijn die na de kaalslag nog overeind staan.

Tip 2: Maak duurzame keuzes

Als je toch gaat investeren is het verstandig om in te zetten op duurzaamheid. Denk aan maatregelen om voedsel- en energieverspilling tegen te gaan, maar ook aan zaken zoals het onderhoud van de keuken. Dat soort klusjes blijven in de hectiek van de horeca vaak liggen, maar kunnen op de lange termijn flinke besparingen opleveren.

Tip 3: Haal er specialisten bij

Toegegeven: die klusjes gaan vaak niet over de spannendste onderwerpen en ze vereisen enige expertise, maar gelukkig zijn er specialisten zoals Ancotech, die je kunnen helpen met zaken zoals door lucht aangedreven pompen en automatische smering. Ancotech verzorgt de installatie van centrale smeersystemen in de zware en lichte industrie, maar verleent ook service en onderhoudt op bestaande systemen. Als dat soort zaken goed geregeld zijn, omzeil je dat je machines falen en de volledige productie moet worden stilgelegd terwijl je op zoek gaat naar de oorzaak.

Tip 4: Verdiep je in financiële regelingen

Om te investeren is natuurlijk wel geld nodig. Vaak zal dat voor een deel uit eigen zak moeten komen, maar er zijn op het moment ook behoorlijk wat financiële regelingen van de overheid om de pijn iets te verzachten, zoals de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf, de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid’ of de mogelijkheid uitstel van diverse soorten belastingen aan te vragen. Ook zijn er nog altijd de potjes voor duurzame investeringen, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Tip 5: Ga naar je klanten toe

Ook niet onbelangrijk: investeer in de mogelijkheid om je klanten thuis te bereiken, zodat je ze ook kan bedienen als ze niet naar je zaak kunnen of durven komen. Veel restaurants gebruiken inmiddels bezorgdiensten. Alles wijst erop dat thuisbezorgen nu zo ingeburgerd raakt, dat de vraag ook na deze crisis blijft bestaan. Hetzelfde geldt voor sociale media en de eigen website: nu dat iedereen zoveel thuis is, zijn de digitale kanalen nog belangrijker geworden dan ze al waren.

Tip 6: Hou het positief

Clichés zijn vrijwel altijd clichés om een reden, dus het moet gezegd: zie de kansen, niet de problemen. Juist onder deze omstandigheden wil je het sympathieke type zijn die er het beste van probeert te maken. Zodat je uiteindelijk – als de wereld weer een beetje gaat draaien – verder kan met die 5-0 voorsprong waar elke klant en ondernemer blij van wordt.