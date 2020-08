Onweersbuien verdrijven ergste hitte

De tropische hitte van afgelopen week maakt dit weekend plaats voor onweersbuien. Lokaal kunnen volgens Weeronline de buien gepaard gaan met hagel en windstoten. Ondanks de regen blijft het warm met temperaturen tussen de 24 en 28 graden, daardoor houdt op veel plaatsen de hittegolf aan.

De onweersbuien beginnen vrijdag in het noorden van het land. In de middag is er ook in het midden en het zuiden kans op flinke buien met windstoten tot 70 kilometer per uur. Zaterdag en zondag blijft de kans op regen groot door het hele land.

In het zuiden en het oosten van het land kan de temperatuur oplopen tot 28 graden, terwijl de maxima in het noorden en het westen iets lager liggen op 27 graden.

De hittegolf lijkt komende week in het hele land te eindigen. Dan zakt de temperatuur flink tot ongeveer 24 graden.