Slob: Scholen nog op tijd met controleren ventilatie

Onderwijsminister Arie Slob vindt niet dat scholen te laat zijn met het op orde brengen van hun ventilatie. Maandag gaan scholen in Noord-Nederland weer open, maar volgens Slob is er voor scholen nu nog de ruimte om “in alle rust” hun ventilatie te controleren.

Dinsdag zei RIVM-baas Jaap van Dissel dat scholen moeten voldoen aan het zogeheten bouwbesluit, waarin beschreven staat hoe vaak bepaalde ruimtes gelucht moeten worden. Volgens Slob onderzoeken scholen nu of ze hier aan voldoen en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn. Dinsdag zeiden scholen zich zorgen te maken over de luchtkwaliteit in de klaslokalen, aldus vakbond CNV Onderwijs.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) kwam deze week met richtlijnen voor goede ventilatie. Zo wordt aangeraden om ramen en deuren tegen elkaar open te zetten en dienen scholen ventilatoren die zwenken te vermijden.

“Maar ventilatie is niet de enige maatregel tegen corona op scholen”, zegt de minister. Volgens hem blijft het belangrijk dat kinderen afstand houden tot volwassenen, vaak hun handen wassen en thuisblijven als zij ziek zijn.