Strand IJburg weer open, met extra veiligheidsmaatregelen

Het strand van IJburg in Amsterdam gaat zaterdag weer open. Burgemeester Halsema had het strand gesloten nadat twee mensen er waren verdronken, maar met extra maatregelen is het water weer veilig genoeg voor badgasten, laat de gemeente weten.

Lifeguards van de Amsterdamse reddingsbrigade en toezichthouders waarschuwen zwemmers voor stromingen en koud water en geven aan wat de veiligste plekken zijn om te zwemmen. Ook komen er borden om zwemmers te waarschuwen voor gevaren. Hekken bij de oever geven aan wat het zwemgebied is, ballenlijnen markeren tot hoever kinderen kunnen lopen en tot waar volwassenen veilig kunnen zwemmen.

Donderdag werd een dodelijk slachtoffer in het water gevonden door een zwemmer. Een andere zwemmer die in de problemen kwam, werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis.