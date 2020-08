Tweede dag coronatests rond camping Appelhof op Terschelling

Jongeren die op camping Appelhof verblijven, andere toeristen en inwoners van Terschelling kunnen zich ook vrijdag laten testen op het coronavirus. Ze kunnen daarvoor, zonder afspraak, tussen 09.00 en 11.30 uur terecht bij een kerkgebouw in het dorp Midsland. Daarna gaan de monsters met de veerboot naar het vasteland. In de loop van vrijdagavond moeten de geteste mensen horen of ze het coronavirus onder de leden hebben.

Op donderdag werden ongeveer tweehonderd mensen getest. Dat was meer dan de GGD had verwacht. Het testen ging langer door dan gepland, totdat alle materialen op waren. Om 11.30 uur waren 143 mensen getest. Een van hen had inderdaad het virus, van negen mensen is de uitslag nog niet bekend en de 133 anderen hebben geen corona. Na 11.30 uur waren nog ongeveer zestig mensen getest. Hun monsters konden niet op tijd meer naar het vasteland worden gebracht. Zij horen pas vrijdag hun uitslag.

Campinggangers die geen corona hebben, kunnen met een veerboot of watertaxi naar het vasteland en dan terug naar huis. Voor mensen die wel besmet zijn geraakt, wordt een aparte oversteek geregeld.

Twee jongeren uit de regio Kennemerland (Haarlem en omstreken) bleken na een vakantie op Appelhof het coronavirus te hebben opgelopen. Op woensdag werden ook vier van hun tentgenoten positief getest, net als twee andere campinggasten. Het is ook niet bekend of de jongeren op de camping besmet zijn geraakt, of al ziek waren en anderen misschien hebben aangestoken. Met de positieve test van donderdag erbij komt het aantal besmettingen op negen. De populaire jongerencamping Appelhof gaat voor de rest van het zomerseizoen dicht.