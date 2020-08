Essent ziet extreme stijging stroomverbruik door airco’s

Tijdens de hittegolf is er meer stroom verbruikt dan in de periode ervoor, waarschijnlijk doordat meer airco’s en ventilators zijn aangezet. Volgens energiebedrijf Essent steeg het dagelijks stroomverbruik met maximaal 30 procent, ongeveer 10 procent meer dan normaal tijdens een hete periode. Deze gegevens gaan over het verbruik van huishoudens en kleine bedrijvende in de periode vanaf de eerste tropische dag, woensdag 5 augustus, tot en met afgelopen donderdag. Die dag was de laatste van een unieke serie van acht tropische dagen op rij.

Het koelde in die tijd amper af ’s nachts. Ook zijn vanwege corona meer mensen thuis, in plaats van op kantoor of op vakantie. “Hierdoor deden we tijdens de hittegolf vermoedelijk vaker een beroep op airco’s en ventilators om de hitte te bestrijden.”

In onderzoek van MeMo2 in opdracht van Essent geeft bijna de helft van de Nederlanders aan een ventilator te gebruiken om het huis koel te houden. Een op de vijf Nederlanders zegt een airco te gebruiken. 15 procent van de Nederlanders zegt te overwegen er een te kopen.

Essent heeft overigens wel een tip: “Airconditioners worden gebruikt om warmte te verdrijven. Beter is het om warmte buiten te houden met zonwering en door ramen en deuren dicht te houden. Daarnaast helpt goede isolatie – en de daarbij horende ventilatie – om het huis koel te houden op warme dagen, mits ramen en deuren gesloten zijn.”