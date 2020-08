In de spotlight: radio DJ en podcast host Angelique Houtveen

Ze luisterde altijd al veel naar podcasts, zoals die van Oprah Winfrey. Al die inspirerende verhalen en interviews met mensen die hun levenspad delen, waren de trigger voor DJ en podcast host Angelique Houtveen om in maart 2018 haar eigen podcast te starten: Angelique’s Voice Notes. Ze heeft zelf ook het een en ander meegemaakt, dus waarom niet haar eigen ervaringen en inzichten delen met de wereld? Inmiddels staat haar 88ste podcast online en is ze ook nog elk weekend op 3FM te horen.

Ze wilde meer zichzelf laten zien en persoonlijk delen wat haar bezighoudt. Er was genoeg waarover Angelique kon vertellen, maar ze voelde dat ze op de radio hierover niet kon delen. Ze dacht dat als al die verhalen die ze luisterde op podcasts al zo helend waren voor haarzelf, dat ze wellicht met haar eigen verhalen, en delen over het leven, iets van heling kon brengen in het leven van anderen. En dat doet ze, gezien het succes van haar podcast en de reacties die ze krijgt.

“In mijn eerste podcast vertel ik over mezelf, zodat mensen kennis met me kunnen maken. In de tweede episode deel ik over mijn pad naar de radio en hoe dat gelopen is. Geen enkel pad is een recht pad. Ik ben best laat in mijn leven begonnen met radio maken en ik deel hoe ik hierin mijn weg gevonden heb. Dit kan inspirerend zijn voor jonge vrouwen, maar ook mannen, die wellicht ook iets met radio willen doen. Er is niet één eenduidig pad. Mijn derde podcast gaat over een meditatieweek die ik heb gedaan. Hier kreeg ik veel vragen over, dus ben ik erover gaan vertellen.”

Altijd wel iets te delen

Ze ziet haar podcast als een voicemail of Whatsapp voicebericht, die ze ook dagelijks naar vrienden stuurt. “Als iemand je stem hoort, is dat net even iets extra’s dan tekst. Ik deel ervaringen en gedachtes die mij bezig houden. In het begin had ik geen vaste frequentie, ik nam gewoon wat op als ik inspiratie had. Vorig jaar heb ik besloten om elke week een podcast op te nemen. Daarmee gaf ik mezelf een zetje. Ik dacht namelijk weleens: ik heb niets te vertellen, maar er is eigenlijk altijd wel iets te delen. Ik verplicht mezelf hiermee om even naar binnen te kijken. Ik ben nog zoekende naar welke vaste dag ik mijn podcast wil delen, voor nu is het de dinsdag.”

De aanleiding om over een bepaald onderwerp te delen is vaak iets persoonlijks, maar Angelique trekt het altijd naar het universele. “Ik probeer een bredere boodschap in een onderwerp te vinden, waar mensen wat aan hebben. Ik deel niet zomaar over mijn leven, er moet wel iets uit te halen vallen. Dit kan zijn dat mensen denken: hey, zo had ik er nog niet over nagedacht of ze herkennen zichzelf in wat ik deel. Het kan ook zijn dat ze iets nieuws leren. Het gaat erom dat er iets getriggerd wordt. Ik ben niet het type podcast host die vindt dat als ik naar de bioscoop ben geweest, dat dit interessant genoeg is voor een podcast. Tenzij de film me zo geïnspireerd heeft en er een universele boodschap uit te halen is, dan weer wel.”

Een van haar vele populaire afleveringen is de podcast over racisme. “Daar heb ik veel reacties op gekregen en deze episode was voor veel mensen een eye opener. De meningen over dit onderwerp staan vaak hard tegenover elkaar. Voor mij is racisme niks nieuws, voor veel mensen wel. Het is part of my life en veel mensen schrokken hiervan. Ik heb uitgelegd hoe ik ernaar kijk, hoe ik het persoonlijk beleef en heb het ook breder getrokken. Veel luisteraars waren verbaasd dat ik met racisme te maken heb. Veel mensen konden er wat mee.”

“Soms moet je de dingen ook een beetje laten”

Ze deelt ook openhartig over haar ervaring met endometriose, en hoe het met haar ging voor en na haar operatie. In maart was het endometriose awareness month, dus dat was een mooie aanleiding om over dit onderwerp te delen. “Maar ik deel ook over mijn onverwachte opname in het ziekenhuis in mei. Ik had intense pijn en deel over tegenslag, en hoe ik hiermee omga. Ik ging in de overthinking modus, wat zegt deze pijn mij? Uiteindelijk voelde ik dat het waardevol kan zijn om na te denken en te zoeken naar betekenis, maar dat je er niet in moet doorschieten. Als je niet oppast, ga je alles overdenken en denk je jezelf een beetje gek. Soms moet je de dingen ook een beetje laten.”

Onlangs stond ze met haar podcast op een Red Bull lijst van podcasts waar mensen zeker naar moeten luisteren. De reden? Omdat Angelique over onderwerpen praat waar mensen wel over nadenken, maar niet over durven te praten. “Ik denk dat mensen mij waarderen om mijn openheid. Ik praat ook over diepere emoties, die minder sexy zijn, zoals verdriet en woede. Daar ben ik heel open over en dit zijn onderwerpen waar nog wel een taboe op ligt. Ik heb vaak gevoeld dat ik de enige was die iets op een bepaalde manier ervaarde. En dan luister je naar een podcast en realiseer je je dat je niet alleen in dat gevoel bent of je hoort een inzicht dat je verder kan helpen.

“Twee dagen drie uur radio vullen is best veel”

Al lange tijd is Angelique werkzaam als radio DJ. Momenteel kunnen we haar elke zaterdag en zondag horen op 3FM met haar eigen programma. “Sinds een maand zit ik ook op de vrijdag voor NPO Soul & Jazz, dus ik maak nu acht uur radio per week. Het was in het verleden veel meer, maar ik vind het wel fijn dat het nu wat minder uren zijn. Samen met mijn redactieteam bedenken we onderwerpen. Twee dagen drie uur radio vullen is best veel. Ik doe interviews over de meest uiteenlopende onderwerpen en tussendoor draai ik muziek. Ik vind het leuk om mensen enthousiast te maken over nieuwe muziek.” Een paar weken geleden heeft ze voor KRO/NCRV een podcast met beeld gemaakt, ZENTIJD, met mindfulness en meditatie oefeningen. “Deze podcast ligt in het verlengde van mijn eigen podcast, alleen geef ik in mijn eigen podcast geen oefeningen mee. In ZENTIJD geef ik korte adem en visualisatie oefeningen voor meer rust in je hoofd.”

Ze heeft de wens om rondom haar podcast een community te bouwen, zowel online als offline, zodat luisteraars samen kunnen komen en met elkaar kunnen praten over de onderwerpen die ze aankaart in haar podcast. “Deze vraag krijg ik ook wel terug in de reacties. Het kan heel simpel beginnen met het huren van een zaaltje. Je nodigt twaalf mensen uit die naar mijn podcast luisteren en kiest een onderwerp. Hoe voelen we ons hierbij? Ik zie wel dat het fysiek samenkomen met mensen belangrijker gaat worden voor mij.” De wens om een boek te schrijven is er ook al heel lang. Waar zou haar boek overgaan? “Over je oké voelen en wat maakt dat je je niet oké voelt. Ik heb me heel lang niet oké gevoeld in mijn leven. Zowel fysiek als mentaal. Ik voelde me geen oké mens. Ik dacht dat wat ik deed niet boeiend was en in de liefde ben ik veel over mijn grenzen gegaan. Dus eigenlijk is mijn boek een soort zoektocht met de boodschap: je bent al oké zoals je bent. Ik heb nu veel meer eigenwaarde en ik weet dat ik ertoe doe. Ik ben beter geworden in het aangeven van grenzen en ik zie veel eerder: dit werkt niet voor mij. Dat voelt goed.”