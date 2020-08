Eerste coronabesmetting op Vlieland

Op Vlieland is de eerste coronabesmetting vastgesteld. Dat meldt de GGD Fryslân. Deze persoon verbleef als toerist met het eigen gezin op het eiland. Hij of zij is inmiddels met speciaal vervoer van het Waddeneiland gehaald en gaat thuis in isolatie. De GGD doet een bron- en contactonderzoek.

Burgemeester Tineke Schokker van Vlieland stelt op de site van de GGD dat het wel te verwachten was dat het virus ook op Vlieland zou opduiken. “Het was niet de vraag óf het op Vlieland zou komen, maar wannéér. Al is het toch schrikken als het dan daadwerkelijk hier is. Zeker voor de persoon zelf.”

Ook op Vlieland kunnen mensen met (milde) klachten zich laten testen. Dit wordt gedaan door de Vlielander huisartsen.