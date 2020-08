GGD: teller aantal besmettingen op Terschelling nu op 14

In totaal veertien personen die op jongerencamping Appelhof op Terschelling zijn geweest, zijn positief getest op het coronavirus. De GGD meldt zondag vier nieuwe besmettingen. Het gaat om personen die zich niet op het eiland hebben laten testen maar dat thuis lieten doen nadat ze klachten kregen, aldus de Friese GGD.

De GGD zette een extra testlocatie op in het dorp Midsland nadat acht jongeren die op camping Appelhof waren geweest bij thuiskomst het coronavirus bleken te hebben. De testlocatie is niet ver van de camping. Uit tests die daar werden afgenomen zijn de afgelopen dagen twee besmettingen naar voren gekomen. Zondag lieten 157 personen zich testen. De uitslag van die tests wordt maandag in de loop van de dag verwacht.

Ook maandagochtend is de testlocatie nog open voor inwoners en toeristen die (milde) klachten hebben. Daarna wordt bekeken of de locatie open blijft. De camping gaat maandag dicht.