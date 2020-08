Politie spreekt van rustige nacht in Haagse Schilderswijk

Na drie rumoerige nachten in de Haagse Schilderswijk, is het de nacht van zaterdag op zondag relatief rustig in de stad geweest, zegt de Haagse politie. Er werden drie mensen aangehouden, twee wegens belediging van agenten en iemand op verdenking van heling van een scooter.

De politie in Den Haag hield zaterdagavond en -nacht in het centrum van de stad en omgeving bromfietscontroles. De maatregel volgde na de onrust in de Schilderswijk. Burgemeester Jan van Zanen liet donderdag nog weten dat jongeren die in de voorgaande nacht voor de onrust zorgden uit andere delen van de stad kwamen. “Op hun scooters kwamen zij hierheen – kennelijk om rotzooi te trappen”, verklaarde hij.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden al zes scooters in beslag genomen en 29 mensen aangehouden. Vanwege de onrust gold de afgelopen nachten een gemeentelijk noodbevel voor de buurt.

De rellen begonnen woensdagavond toen vele tientallen jongeren brandkranen openzetten, stenen en vuurwerk naar agenten gooiden, brandjes stichtten en vernielingen pleegden.