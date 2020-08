Sail 2025 prikt alvast een datum na een editieloos 2020

Door het coronavirus ging de editie van Sail dit jaar niet door, maar zondag is alvast wel de datum bekendgemaakt van het evenement in 2025. Dan wordt Sail gehouden van 20 tot en met 24 augustus. Dat maakte de organisatie bekend in een filmpje op Twitter.

In april werd de editie voor dit jaar, gepland in augustus, afgelast. Het evenement is eens in de vijf jaar; een tusseneditie werd niet realistisch geacht. De vorige editie trok 2,3 miljoen bezoekers.

Tijdens het evenement doet traditiegetrouw een vloot aan monumentale zeezeilschepen Amsterdam aan. Die komen van overal ter wereld. Het spektakel wordt ingeluid door een parade over het Noordzeekanaal, waarna de schepen afmeren langs de kade van het IJ en in de grote IJ-havens en kunnen worden bezocht. Sail wordt afgesloten met een Sail-out, als de schepen weer vertrekken.

Het nautisch spektakel werd in 1975 voor het eerst georganiseerd door de Amsterdamse haven als viering voor het 700-jarig bestaan van de hoofdstad. Uit de tweet van zondag: “750 jaar Amsterdam, 50 jaar én de 10e editie van SAIL: mis het niet, tot #SAIL2025!”

Volgens een woordvoerder moet het programma in de komende jaren nog vorm krijgen. “Maar dan weten onze fans vast wanneer het wordt gehouden. Da’s leuk.”