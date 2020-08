Corona-effect: Schiphol binnen normen voor geluid en uitstoot

De dreun die de corona-uitbraak de luchtvaartsector heeft gegeven, heeft ook positieve gevolgen. Zo hadden omwonenden van Schiphol de afgelopen maanden een stuk minder last van geluidsoverlast en nachtvluchten. De normen op het gebied van geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen worden dit jaar waarschijnlijk niet overschreden, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een halfjaarlijks verslag over milieu en veiligheid.

Het verslag heeft betrekking op de periode tussen 1 november 2019 en 30 april van dit jaar. In maart greep het coronavirus om zich heen in Nederland en nam de overheid steeds verdergaande maatregelen. Het vliegverkeer nam in de periode die volgde sterk af. Zo is het aantal nachtvluchten volgens de ILT met 26 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In 2019 werden de geluidsnormen nog overschreden. Dat zal dit jaar niet snel meer gebeuren. Zeker niet aangezien sinds april slechts drie van de vier landingsbanen in gebruik zijn.

De ILT gaf slechts één luchtvaartmaatschappij een waarschuwing, omdat deze zonder geldige reden in de nachtelijke uren van een vertrekroute was afgeweken.