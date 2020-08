De Jonge: extra stappen nodig om virus in te dammen

Het kabinet beslist dinsdag welke extra maatregelen nodig zijn om het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen. “Het groeiend aantal besmettingen is reden voor zorg. Wij moeten de crisis verder bezweren en het virus eronder krijgen, net als voor de zomer”, zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid maandagavond voorafgaand aan een overleg met de voorzitters van de 25 Veiligheidsregio’s.

Met de voorzitters bespreken de ministers De Jonge en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wat mogelijk is. Het aantal nieuwe ziektegevallen verschilt sterk per regio. Mogelijk moeten er volgens de minister maatwerkoplossingen in het land komen. “Wij gaan vanavond eerst de cijfers en de verschillen duiden.”

Dinsdagochtend komen de meest bij de coronacrisis betrokken ministers weer samen voor overleg. Aan het begin van de avond maken premier Rutte en De Jonge in een persconferentie bekend welke maatregelen er extra nodig zijn.