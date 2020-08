Leidt de coronacrisis tot meer burn-outs?

Sinds de coronacrisis zijn steeds meer mensen moe. Dit is ook zichtbaar op de werkvloer, aldus vakbond CNV. In een enquête onder 2.500 werknemers zegt ruim een derde dat de werkdruk hoger is dan ooit. Bij 21 procent is het ziekteverzuim op het werk toegenomen. Dreigt als we niet oppassen een collectieve burn-out?

Elf procent van de werknemers heeft naar eigen zeggen het gevoel dat ze tegen een burn-out aanzitten. De kans dat dit percentage hoger ligt in de praktijk is zeer waarschijnlijk, aldus de voorzitter van CNV Piet Fortuin. Volgens het CBS had ruim 17 procent van de werkende Nederlanders in 2019 last van burn-out klachten.

Meer tijd om te voelen

De vraag is of er daadwerkelijk meer mensen met burn-out klachten zijn door de coronacrisis, of dat we door alle veranderingen meer zijn stilgevallen en ons dus meer bewust worden van hoe het werkelijk met ons gaat. Er is meer tijd om te voelen en we worden geconfronteerd met meer stress, angst en onzekerheid. Dit laatste geldt met name voor ondernemers die hun omzet drastisch achteruit hebben zien gaan.

Verder is er veel verborgen verzuim. Het aantal ziekmeldingen heeft nog geen piek getoond, maar de verwachting is wel dat dit gaat gebeuren. Het is mogelijk dat doordat veel bedrijven in zwaar weer verkeren, dat mensen zich minder makkelijk ziek melden. De angst voor baanverlies ligt op de loer. Daarnaast werken nog steeds veel mensen thuis, waar er toch minder prikkels en afleiding is en we wat meer onze eigen tijd kunnen indelen.

Meer bewegen

Vermoeidheid past bij een uitzonderlijke periode als deze én er ligt ook een uitnodiging in verscholen. Wat kunnen we doen om beter naar ons lichaam te luisteren en welke keuzes zijn er nodig om beter voor onszelf te zorgen? Corona of niet, we hebben zelf de grootste verantwoordelijkheid voor ons welzijn. We hebben de afgelopen maanden te veel gezeten en daar worden we moe van. Wat meer bewegen dus, daar zegt geen enkel lichaam “nee” tegen. Nu de sportscholen weer open zijn, zoals Basic-fit, is er geen enkel excuus om niet de sportschoenen aan te trekken en in actie te komen. Wil je wat meer gaan trainen in een sportschool, dan moet je wel van tevoren reserveren.

Stress en het brein

Elke dag een stukje wandelen kan ook al wonderen doen. Een beetje beweging gedurende de dag kan het brein al activeren en de stofwisseling op gang helpen en zo voorkom je een lusteloos gevoel. Het gevoel van onzekerheid, daar zal de komende tijd niet veel in veranderen. Niemand weet wat er gaat gebeuren, dus het is aan ons om te kijken hoe we hiermee omgaan. Bij stress verbruikt het brein meer energie dan normaal en daarbij heeft stress ook impact op onze nachtrust. Spanning in combinatie met weinig bewegen zorgt ervoor dat we niet goed slapen. En zo blijven we gevangen in een vicieuze cirkel.

Mentale aanpassingen

Of er werkelijk meer mensen een burn-out gaan krijgen, is niet met zekerheid vast te stellen. Deze corona tijd hoeft niet bij iedereen voor extra stress en vermoeidheid te zorgen. Voor sommige mensen is het een verademing dat ze niet elke dag in de file staan en vinden het wel prima dat ze een tijdje niet naar kantoor hoeven. Wel is het zo dat als er naast grote mentale aanpassingen ook nog extra financiële zorgen zijn, dit tot meer risico kan leiden om opgebrand te raken.