Niet met vakantie? Zo zorg je voor een vakantiegevoel thuis

Naarmate de coronacrisis voortduurt en niemand weet wat ons nog te wachten staat, neemt het aantal Nederlanders, Belgen, Duitsers en Britten die plannen maken om met vakantie te gaan, verder af. Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) en Schiphol naar de vakantieplannen van duizend inwoners van elk van deze landen. Hoe zorgen we voor we het vakantiegevoel in eigen land?

Afwachtende houding

Sinds de uitbraak van corona doen NBTC en Schiphol regelmatig onderzoek naar de vakantieplannen en -boekingen. Wat in ieder geval duidelijk wordt, is dat de coronacrisis van steeds groter wordende invloed is op onze vakantieplannen. Met name in België zijn steeds meer mensen terughoudender in het plannen van een vakantie. Steeds meer mensen nemen een afwachtende houding aan, boeken iets last minute of blijven thuis. Het percentage Nederlanders dat in Nederland blijft, is ongeveer even groot als de groep landgenoten die elders in Europa aan het vakantie vieren zijn.

Vakantiegevoel in eigen land

Nu we dus minder met vakantie gaan, rijst de vraag op hoe je een vakantiegevoel in eigen land kunt hebben. Onze behoefte aan vakantie laat onder andere zien, dat we wat minder mogen hollen door het leven en wat vaker rustmomenten mogen inbouwen. Plan dus wat ‘vakantietijd’ in je agenda, ook al blijf je thuis. Dit kan een avond door de week zijn of een dagdeel in het weekend. Koop wat kleurrijke sierkussens met een Oosterse touch of Ibiza look, en creëer een buitenlandgevoel in huis. Ontdoe je huis van overbodige spullen, want vaak als we op reis zijn, beseffen we ineens met hoe weinig spullen we het eigenlijk leuk kunnen hebben. Ook een nieuwe interieurstijl op zijn tijd kan helpen om nog meer van je huis te genieten. Het geld dat we niet aan dure vakanties besteden, kan gebruikt worden voor een nieuw vloerkleed, een lamp of andere woondecoratie van Merel in wonderland.

Vakantietijd

Zet een dag alle apparaten uit, ja, ook je telefoon. Even geen whatsapp, sociale media, nieuws, kortom, even geen afleidingen en prikkels. Als we op de camping in Frankrijk zitten, kijken we meestal ook minder of geen tv. Minder media-consumptie maakt automatisch ruimte voor meer andere activiteiten en verbinding met de mensen om ons heen. Waarom zou je anderen laten vertellen hoe de wereld eruit ziet, als je ook naar buiten kunt gaan en het zelf kunt ervaren? We brengen veel van onze tijd achter een scherm door, terwijl we die tijd ook als ‘vakantietijd’ kunnen gebruiken.

Toerist in eigen land

Doe een keer iets anders dan anders. Als we met vakantie zijn, doe we elke dag nieuwe indrukken op. Dit is ook thuis mogelijk. We zijn geneigd om meestal naar dezelfde plekken te gaan, terwijl er zoveel te ontdekken is, ook binnen je eigen dorp of stad. Als je niet zo’n stadsmens bent, zoek dan wat vaker de natuur op. Zie jezelf als een toerist in eigen land, koop een gids over Nederland en trek erop uit. Er valt nog genoeg te ontdekken en hiervoor hoe je geen vliegtuig te pakken of lang in de auto te zitten. Kies routes die je normaal niet neemt en ga een keer picknicken langs een rivier in de buurt.

Doe ten slotte af en toe even niets, net als tijdens de vakantie. Maar dan wel zonder schuldgevoel. Als we met vakantie zijn, mogen we genieten van onszelf. Doen we thuis even niets, denken we meteen: maar er is nog zoveel te doen. Pak een boek en ga lezen, hang een hangmat op in de tuin en ga lummelen, doe de dingen die je tijdens een vakantie ook doet, en maak je niet druk over wat je allemaal nog moet doen van jezelf. Misschien kan die to-do lijst ook wel de deur uit. Die nemen we immers ook niet in onze koffers mee.