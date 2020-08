Onrustig in Amersfoort en Utrecht

In Amersfoort is het maandagavond onrustig geweest nadat op sociale media werd opgeroepen om voor overlast te zorgen in de stad. De politie heeft tot nu toe een arrestatie verricht, meldt een woordvoerder. Ook in een deel van de Utrechtse wijk Zuilen is het onrustig.

In de Amersfoortse oproep werd jongeren gevraagd maandagavond te verzamelen bij het beeld De Stier in de stad. Burgemeester Lucas Bolsius heeft een noodbevel afgekondigd voor het gebied vanwege “grote wanordelijkheden”. “Als je in het gebied woont, graag binnenblijven, als je niet in de buurt woont is het verzoek weg te gaan”, aldus de gemeente.

Volgens de woordvoerder is de politie met voldoende mensen aanwezig en heeft die het gebied schoongeveegd.

Ook in de Utrechtse wijk Zuilen zijn de politie en de mobiele eenheid met veel eenheden aanwezig, omdat groepen jongeren daar voor problemen zorgen. Volgens de woordvoerder is een noodbevel van kracht voor een aantal straten in de wijk Zuilen en de rand van de wijk Ondiep. Hierdoor kan de politie mensen oppakken die daar niets te zoeken hebben.

In Den Haag en Utrecht is het eind vorige week verschillende keren tot ongeregeldheden gekomen, nadat jongeren op sociale media hadden opgeroepen om te gaan rellen.