Reisadvies voor groot deel Zweden van oranje naar geel

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft het reisadvies voor het grootste deel van Zweden aangepast van code oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op veiligheidsrisico’s). In het Scandinavische land is de besmettingsgraad van het coronavirus afgenomen.

Code oranje geldt alleen nog voor de zuidelijke regio Västra Götalands län, waarvan Göteborg de hoofdstad is. Als mensen deze regio hebben bezocht, krijgen ze bij terugkeer in Nederland het dringende advies om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Het ministerie vraagt vakantiegangers in Zweden wel om waakzaam te blijven. Bij een nieuwe uitbraak kan de situatie lokaal snel veranderen.