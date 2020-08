Afhandeling toeslagenaffaire kost meer tijd dan gedacht

De schadeloosstelling van ouders die de dupe zijn geworden van de affaire rond de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst, is ingewikkelder en tijdrovender dan gedacht. Daardoor zullen dit jaar minder ouders compensatie ontvangen dan eerder was ingeschat, meldt verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen).

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) is in juli begonnen met de individuele afhandeling. In die maand hebben 108 ouders compensatie uitbetaald gekregen. Zij ontvingen in totaal ruim 1,2 miljoen euro. Daarnaast is aanvullende hulp geboden waar dat nodig was

De aanpak blijkt echter meer tijd te kosten dan voorzien. “De voornaamste redenen hiervoor zijn dat het integraal beoordelen en het écht helpen van gedupeerde ouders om hun leven weer op orde te krijgen complexer blijkt dan gedacht”, schrijft Van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Duizenden mensen werden het slachtoffer van een doorgeslagen jacht op fraude met de kinderopvangtoeslag. Zij werden ten onrechte beschuldigd en moesten enorme bedragen terugbetalen, zonder dat zij een eerlijke kans hadden op beroep. Daardoor raakten velen in grote financiële problemen.